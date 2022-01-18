Москва, , 17:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин упрекнул органы власти Санкт-Петербурга в неоперативной работе с обращениями граждан по проблемам вакцинации или лечения коронавирусной инфекции. Более четверти из них не рассмотрены в срок. Об этом 18 января Мишустин сообщил в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы правительства, чиновникам надо уделять первостепенное внимание работе с обращениями граждан и оперативно на них реагировать.

«Например, в Санкт-Петербурге из почти 1,5 тыс. обращений по проблемам вакцинации или лечения от коронавируса, более четверти не рассмотрены в срок», — указал Мишустин.

Кроме того он подчеркнул, что в Петербурге, как и в еще 11 регионах, регистрируется значительный подъём заболеваемости, с превышением среднероссийских показателей.

«Доминирование «Омикрона» сегодня фиксируется в столичных регионах — это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург, но рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны», — уточнила в свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова.

Отметим, по итогам 17 января в стране было развёрнуто 158,6 тыс. ковидных коек, из них занято 69%. Уровень коллективного иммунитета на утро 18 января в Российской Федерации составляет 63,9%. Число регионов, которые достигли 80%, по-прежнему четыре — это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности.

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