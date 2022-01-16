Москва, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 6 тыс. 480, Санкт-Петербурге — 3 тыс. 958, Московской области — 3 тыс. 147. Об этом 16 января сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наименьшее число новых случаев COVID-19 отмечено Калмыкии — 18, Ненецком АО — 6, Чукотском АО — 3.

За сутки в РФ зарегистрировали более 29 тыс. новых пациентов с COVID-19. Накануне было 27 тыс. 179, темп прироста вырос с 0,25 — до 0,27 процента.

Умерли за сутки 686 человек (днем ранее — 723), выписались 22 тыс. 731 (вчера — 26 тыс. 584).