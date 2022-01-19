Рязань, , 13:15 — REGNUM В Рязанской области 19 января выявлено 135 новых носителей коронавируса, что на 11 больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 16 пациентов, скончались от осложнений 15 человек.

Лабораторные исследования на COVID-19 Dzhmao.ru

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Темп прироста инфекции за сутки увеличился до 0,20%. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтверждён у 63 287 жителей. Выздоровели 58 240 человек. В тяжёлом состоянии в больнице 72 человека, из них 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в лечебных учреждениях получает медицинскую помощь 441 пациент с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 743 человек.