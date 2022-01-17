Лондон, , 10:26 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» может проявляться в глазах человека. Об этом в беседе с изданием The Daily Express заявила терапевт из Великобритании Нина Аслам.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идёт о конъюнктивите. Она пояснила, что воспаление слизистой оболочки глаза может свидетельствовать о заражении новой разновидностью SARS-CoV-2.

«В глазах присутствуют клеточные рецепторы, с помощью которых вариант COVID-19 может проникать в организм», — добавила специалист.

Она добавила, что данные рецепторы имеются в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки.

Врач также допустила, что при заражении «Омикроном» конъюнктивит способен возникнуть даже в случае бессимптомного течения заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашкоперечисли основные симптомы заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». По его словам, как правило, у пациентов, заразившихся «Омикроном», отмечается заложенность носа, головная боль, насморк, першение в горле. Часто у пациентов наблюдается чихание, усталость.

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