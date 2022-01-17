Ростов-на-Дону, , 11:56 — REGNUM Ещё 539 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 января. Это на 45 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Тест Https://pixabay.com

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (155), Таганроге (22), Волгодонске (21), Батайске (17), Азовском (16), Новочеркасске, Аксайском и Сальском районах (по 15), Каменске-Шахтинском (14), Шахтах (13), а также Азове, Гуково и Зерноградском районе (по 12). Более 20,5% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 13% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 200 136 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 181 073 пациента.

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