Казань, , 12:06 — REGNUM В Татарии за минувший день положительный результат теста на коронавирус получили 111 человек. Всего по состоянию на 18 января зарегистрировали 44 522 случая заражения, сообщает республиканский оперативный штаб.

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Выздоровели за время пандемии 37 786 ковид-пациентов, скончался 1531 носитель инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 128 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прививочной кампании по состоянию на 17 января в Татарии против COVID-19 были вакцинированы 2 млн 321 тыс. 570 человек.

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