Астрахань, , 13:01 — REGNUM В Астраханской области 20 января подтверждено 405 новых случаев заражения коронавирусом — на 167 больше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 84 тыс. 563 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 960 человек.

За весь период 2578 человек скончались. Восемь новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,72.