Майминский район, Алтай, , 09:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Майминском районе (9 новых носителей).

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

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Диагноз также подтвердился у жителей Улаганского, Онгудайского, Чемальского и других районов, а также Горно-Алтайска. Общее число случаев инфицирования в регионе за весь период пандемии, таким образом, достигло 25 706.

Излечились от COVID-19 к настоящему времени 23 487 человек, в том числе 29 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 584 жителя, 536 из которых скончались непосредственно от COVID-19.