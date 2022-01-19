Ижевск, , 10:53 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 19 января прививку от коронавируса сделал 677 461 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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Второй компонент препарата получили 530 110 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 844 жителя республики. 1080 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 116 711 человек. За указанный период ревакцинировались 124 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 января в Удмуртии провели 2 358 483 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4106 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3187 исследований.

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