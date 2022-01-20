Салехард, , 15:49 — REGNUM На Ямале с 24 января 2022 года вводится дистанционное обучение для воспитанников детских садов и школьников 1−8 классов на две недели. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Работодателям рекомендуется перевести на дистанционную работу до 50% сотрудников, в приоритете — люди старшего возраста, беременные женщины, а также родители детей младшего школьного и дошкольного возраста.

В детских садах будут работать дежурные группы для сотрудников срочных служб и для детей, оба родителя которых работают вне дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО растёт заболеваемость COVID-19. С начала пандемии в регионе на 20 января подтвердили 63 373 случая заражения коронавирусом, вылечились 59 790 человек, скончались 974 ямальца.

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