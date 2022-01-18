Уфа, , 14:13 — REGNUM 253 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 января сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе выявили 125 813 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 116 910 человек, в том числе 299 человек победили вирус за прошедшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в республике констатировали смерть шести пациентов с COVID-19. Прививки от этой инфекции получили 2 264 418 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 января в республике за сутки выявили 241 носителя коронавируса.