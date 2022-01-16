Москва, , 06:31 — REGNUM Назальная вакцина от коронавируса, разработанная учёными Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет двухкомпонентной. Об этом 15 января сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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Как уточнил специалист, назальная вакцина от коронавируса является двухкомпонентной, поэтому если её применяют при первичной вакцинации, то нужно ввести два компонента с временным разрывом между ними в 21 день. Если же вакцина применяется в качестве бустерной, то достаточно одного компонента.

По словам Гинцбурга, привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной уже не будет переносчиком коронавирусной инфекции. Кроме того, этот вариант вакцины от коронавируса совершенно безболезненно вводится, обладает минимумом побочных эффектов и создаёт дополнительный барьер инфекции в верхних дыхательных путях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал, какими препаратами можно проводить ревакцинацию.

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