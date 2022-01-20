Кызыл, , 08:31 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг принял новый указ о дополнительных мерах в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, утверждён план по усилению антиковидных мер и усилению контроля за их соблюдением.

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Недельный прирост больных вырос с начала года в два раза, если в период с 3 по 9 января был выявлен 71 новый носитель, то с 10 по 16 января — 142. При этом заболеваемость растёт среди детей.

«Эпидемиологические расследования выявили, что в 50% случаев сотрудники образовательных организаций не были вакцинированы или же пропустили срок ревакцинации», — отметили в правительстве.

Главный санитарный врач региона Людмила Салчак призвала руководителей ведомств и районных администраций усилить контроль за соблюдением введённых ограничений. Возобновляются рейды по объектам общепита, а также по соблюдению гражданами масочного режима в общественных местах.