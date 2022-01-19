Псков, , 15:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области не скончался от COVID-19 ни один пациент. Об этом 19 января сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Псковской области за сутки выявили 144 случая заражений коронавирусом, что на пять случаев больше, чем сутками ранее. После стремительного роста числа заражений, он замедлился. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе появился новый очаг в городе Порхов.

«В региональной общественной благотворительной организации «Росток» в Порхове COVID-19 выявлен у 12 человек», — уточнили в оперштабе.

За сутки установлена нулевая смертность от ковида, как основной причины. Сутками ранее от последствий вируса скончались четыре человека.

Выздоровел от COVID-19 за прошлые сутки 91 человек. Этот на четыре человека меньше, чем за 17 января. Статистика выздоровлений в регионе продолжает увеличиваться.

За всё время действия пандемии в Псковской области выявили 73 298 случев заражений коронавирусом. От COVID-19, как основной причины, скончался 1361 человек, а выздоровели 69 130 человек.

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