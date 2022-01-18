Липецк, , 16:43 — REGNUM В Липецкой области за последние четыре дня коэффициент распространения коронавирусной инфекции вырос с 0,95 до 1,66, что свидетельствует о начинающемся росте заболеваемости. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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По заявлению главного санитарного врача области, с учётом особенностей нового штамма может вырасти заболеваемость среди детей, что усилит нагрузку на детские лечебные учреждения.

Липецкая область закупила дополнительно 50 тысяч экспресс-тестов для сокращения сроков лабораторной диагностики и оперативного выявления коронавирусной инфекции. Для этого было выделено 22,5 млн рублей. К проведению экспресс-тестирования будут привлечены студенты медицинских коллежей региона и волонтеры-медики.