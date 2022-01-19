Тюмень, , 15:21 — REGNUM В Тюменской области введение медицинских сертификатов (QR-кодов) в местах массового скопления людей для предотвращения распространения COVID-19 переносится с 20 января на 1 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Отмечается, что на второй неделе 2022 года заболеваемость COVID-19 в Тюменской области выросла на 46% по сравнению с первой неделей.

«Помимо числа вновь заболевших, очень важно, сколько коек занято в инфекционных моногоспиталях. На 3 января 2022 года этот показатель составлял 1204, утром 19 января — 1192. Это говорит о том, что в целом болезнь протекает в более лёгкой форме», — сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

И добавил, что на пике заболеваемости осенью 2021 года количество занятых коек превышало 3 тысячи 200.

«Учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения, полагаю, что у нас есть все основания перенести введение QR-кодов в нашем регионе с 20 января на 1 февраля. Считаю, что даже в этих непростых условиях наша экономика должна работать», — подчеркнул Александр Моор.