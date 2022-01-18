Пермь, , 08:32 — REGNUM В Пермском крае прогнозируют существенное увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за распространения штамма «Омикрон». Министр здравоохранения Анастасия Крутень отметила, что на седьмую неделю рост заболеваемости может составить до 13 тыс. человек в сутки, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В регионе намерены развернуть 7,5 тысяч резервных коек для пациентов с COVID-19, вдвое увеличить число бригад неотложной медпомощи, в четыре раза — операторов кол-центров. В ближайшие дни планируют запустить широкое применение экспресс-тестирования на коронавирус. Его будет проводить служба неотложной помощи при выезде на дом к пациентам. По результатам теста «неотложка» будет предоставлять лекарства, чтобы заболевшие сразу приступали к лечению.

Губернатор Дмитрий Махонин на заседании оперштаба подчеркнул, что ситуация с коронавирусом требует незамедлительных мер. Регион должен быть готов к самому негативному сценарию.

«Призываю каждого жителя края четко соблюдать все санитарные и ограничительные меры, а также пройти курс иммунизации. Только так мы сможем сберечь самое ценное — собственное здоровье и жизнь наших близких», — сказал глава Прикамья.

По его словам, в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью, а также систематических нарушениях мер безопасности, оперштаб будет вынужден принять крайне жесткие меры — вводить дистант в школах, новые ограничения работы для организаций, вплоть до локдауна.