Ростов-на-Дону, , 10:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону во время перевода из одного лечебного учреждения в другое в реанимобиле умерла беременная женщина. У пациентки провизорного госпиталя больницы №7 было серьёзное поражение лёгких, однако тесты на коронавирус были отрицательными.

Реанимобиль Ilya Plekhanov

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Состояние пациентки требовало перевода в многопрофильную больницу для оказания медицинской помощи, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре. Женщину перевозили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Перевод осуществлялся бригадой медиков на реанимобиле с полным оснащением для полного объёма оказания реанимационной помощи.

«Пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии по основному заболеванию. Неблагоприятный исход был обусловлен крайней тяжестью основного заболевания в связи с поздним обращением пациентки за медпомощью», — прокомментировали инцидент в региональном пресс-центре.

Ребёнка спасти не удалось, он скончался в утробе матери.