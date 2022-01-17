Красноярск, , 05:40 — REGNUM За прошедшую неделю новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у пятерых человек, прилетевших в Красноярск из-за границы. Об этом в своём телеграм-канале 17 января сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме», — отметил Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 января в Красноярском крае выявлено 177 513 носителей коронавируса, выздоровели 162 367 человек, скончались 9098 ковид-пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае жертвами COVID-19 стали ещё 26 человек