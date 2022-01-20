Москва, , 12:23 — REGNUM Эволюция человечества всегда сопровождалась различными эпидемиями. Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Различные формы коронавирусов, также попадали в человеческую популяцию. Причем такие факты происходили даже в Средневековье, отметил эпидемиолог.

«Эволюция человека, она всегда шла через противостояние разных форм жизни. Микромир — это и бактерии, и микробы, они всегда участвовали в нашей с вами эволюции. Мы установили, что еще в 12 веке пресловутый коронавирус был в том числе и в России. Поэтому эта борьба была всегда», — сказал Онищенко.

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