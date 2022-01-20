Саратов, , 13:02 — REGNUM В Саратовской области ожидают партию вакцины от коронавируса для подростков. Как заявил 20 января министр здравоохранения региона Олег Костин, в предстоящее воскресенье поступит 1342 дозы препарата «Спутник М».

Вакцинация ИА REGNUM

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На сегодняшний день в Саратовской области против COVID-19 привились в развернутых 99-и пунктах 1 191 892 человека. По словам главы регионального минздрава, вакцинированы почти все медработники, сотрудники соцсферы, образования, волонтеры. Охват вакцинацией составляет 64,2%. Ревакцинацию прошли 41 729 жителей.

Олег Костин подчеркнул, что вакцинация подростков будет проводиться добровольно, с разрешения родителей.

Среди детей зарегистрировано 11 894 случая заражения коронавирусом. В настоящее время в ковид-госпиталях находятся 30 детей, отметил министр. Тяжелого состояния среди инфицированных ребят не наблюдается, передает «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил региональному минздраву к апрелю выйти на 80% вакцинации населения и адресно работать с каждым жителем.

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