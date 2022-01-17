Москва, 17 января 2022, 13:14 — REGNUM В Кремле не видят необходимости в дополнительных указаниях регионам по действиям в ситуации с распространением коронавируса, в том числе «Омикрона», сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 30 726 случаев заражения коронавирусом. Число заражений уверенно растёт каждый сутки. Накануне в России исследования подтвердили 29 230 новых случаев, два дня назад — 27 179. За весь период пандемии зафиксировано 10 834 260 случаев заражения.