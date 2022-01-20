Волгоград, , 17:05 — REGNUM Утвердить поэтапный план развёртывания инфекционного коечного фонда объемом до 10 тысяч мест на базе лечебных заведений поручил 20 января на заседания оперативного штаба Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Minzdrav.gov.ru

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Учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию, власти сообщили о дополнительных решениях по снижению скорости распространения COVID-19. Так, продлевается режим самоизоляции для непривитых жителей региона старше 60 лет, руководителям предприятий всех форм собственности рекомендовано перевести на удалённую работу 30 и более процентов сотрудников, в первую очередь, пожилых работников и тех, кто относится к группам риска.

В регионе готовятся развернуть 10 тысяч инфекционных коек, при этом в предыдущие периоды их максимальное значение было в районе девяти тысячи мест. Кроме того, необходимо предусмотреть наличие достаточного количества специализированных инфекционных коек для детей и подростков.

По словам главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, рост заболеваемости COVID-19 ежедневно увеличивается на 10−20%, подтверждено уже 19 случаев штамма «Омикрон».