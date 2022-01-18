Красноярск, , 07:36 — REGNUM За прошедшую неделю в Красноярском крае заболеваемость коронавирусной инфекцией «прогнозируемо выросла» по сравнению с предыдущей на 20,1%. Об этом 18 января в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Градусники Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По его словам, за прошедшие сутки в крае зарегистрировано 385 случаев СOVID-19. Показатель распространения инфекции Rt составляет 1,4.

Что касается ОРВИ и гриппа, заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. Показатель заболеваемости среди совокупного населения края фиксировался на уровне эпидпорога для анализируемой недели и составил 45,9 на 10 тысяч населения. Превышение пороговых значений на 136,5% зарегистрировано среди взрослых.

В Красноярске показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 66,9 на 10 тысяч населения. Превышения пороговых значений зафиксированы среди взрослого населения (на 314,8%) и детей школьного возраста (на 39,2%).

Горяев рекомендует жителям края строго соблюдать все меры профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Красноярском крае было выявлено 379 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 177 892.

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