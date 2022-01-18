Йошкар-Ола, , 14:20 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 18 января выявили 54 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 50 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 30 072 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего выздоровели с начала пандемии 28 275 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 14 человек. 958 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне в регионе от COVID-19 скончались два человека.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 839 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 января в инфекционных стационарах республики лечение получают 196 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 405 человек, из них у 368 — пневмония, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 39 пациентов, при этом госпитализированы 58 жителей Марий Эл.