Калуга, , 12:23 — REGNUM В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 151 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 января. Днём ранее, 17 января, в регионе было зарегистрировано 143 случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 414 человек, 62 894 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 265 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Минздрав Калужской области из-за возможного прихода в регион штамма «Омикрон» намерен развернуть ещё три тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, планируется открытие детского коронавирусного отделения. В ведомстве не исключают, что для борьбы с ковидом придётся привлечь онкологов, стоматологов, педиатров и врачей других специальностей. Рост заболеваемости новым штаммом коронавирусной инфекции «Омикрон» ожидается в регионе в конце января.

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