Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM В Свердловской области государственные и муниципальные организации переведут 30% своих сотрудников на удалённый режим. Такая мера прописана в новой редакции указа губернатора о режиме повышенной готовности.

Дистанционное обучение

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Так должны поступить государственные и муниципальные организации и учреждения. Исключением являются те, которые занимаются медициной, социальным обслуживанием граждан, а также образовательные организации и государственные пожарно-технические учреждения;

Для остальных данная мера носит лишь рекомендательный характер. Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области также сократили перечень организаций, требующих предъявления QR-кодов.

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