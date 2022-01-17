Москва, , 12:28 — REGNUM Пункты, которые касались законопроекта о введении медицинских сертификатов, будут убраны из перечня поручений, который президент РФ Владимир Путин дал по итогам пленарного заседания съезда РСПП. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он напомнил, что в конце прошлой недели вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления сообщила, что правительство РФ приняло решение отложить этот законопроект.

Официальный представитель Кремля добавил, что это связано с изменившимися эпидемиологическими обстоятельствами.

«Это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной «Омикрона», новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных», — отметил Песков.

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«Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о введении QR-кодов, принятый Госдумой в первом чтении в декабре 2021 года на фоне массового недовольства граждан, которые указывали на опасность сегрегации, должен быть доработан к 30 января. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. Ответственными за реализацию поручения являются председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, вызвавший широкий общественный резонанс правительственный законопроект Совет Думы обсудит сегодня, 17 января.

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