Москва, , 19:15 — REGNUM В России за сутки проведено более 500 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 15 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Hospital CLÍNIC

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«За последние сутки проведено 508 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 января остаются 878 123 человека».

Отмечается, что всего в стране проведено более 245,9 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января федеральный оперативный штаб сообщил, что в России за истекшие сутки от последствий новой коронавирусной инфекции умерли 723 человека.