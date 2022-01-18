Абакан, , 09:59 — REGNUM На сегодняшний день в Хакасии развёрнуто 556 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 407. Как сообщили ИА REGNUM 18 января в республиканском минздраве, доля свободного коечного фонда составляет 27%.

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За минувшие сутки в регионе в стационары «красных зон» госпитализировали 44 человека, выписались 54 пациента. На кислороде находятся 195 пациентов, на ИВЛ — 30. Суточное потребление кислорода снизилось до 2,7 тонны.

Закрылось ковидное отделение в Черногорском реабилитационно-оздоровительном центре им. Лебедя. Дальнейшее сокращение ковидного коечного фонда пока не планируется, так как после новогодних праздников растёт заболеваемость.

В настоящее время, по оценкам минздрава, наблюдается тенденция к росту количества амбулаторных пациентов. Сейчас на дому лечатся 854 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 1194 носителя коронавируса.

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