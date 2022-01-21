Уфа, , 09:51 — REGNUM Ледовые горки намерены оперативно демонтировать в Уфе. Об этом 21 января сообщает пресс-служба городской администрации.

На фестивале «Ледовая Москва» состоится открытие ледяных горок Пресс-служба новогоднего фестиваля «Ледовая Москва»

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«Соответствующее решение было принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на ледовых горках и соблюдения социальной дистанции, а также завершением мероприятий по празднованию нового года и каникулярного периода для школьников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что с 21 января в Уфе начнут демонтировать ледовый горок на площади им. В. И. Ленина, на площади им. С. Юлаева около конгресс-холла «Торатау», и на Советской площади.

Сообщается, что с 24 января в городе планируют начать демонтаж новогодних городков, праздничных елей и иллюминации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 января в республике за сутки выявили 281 носителя коронавируса.