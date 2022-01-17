Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о вероятности «вертикального» или даже взрывного роста заболеваемости COVID-19 и поручил городским службам и системе здравоохранения подготовиться к самому неблагоприятному варианту развития событий. Кроме того, в Петербурге не исключено введение новых ограничений для сдерживания инфекции.

Александр Беглов Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

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Эпидемиологическая ситуация в городе осложняется, сказал губернатор 17 января в своем радиообращении к петербуржцам. Идет устойчивый рост количества заболевших, а коэффициент распространения заболевания в последние дни стабильно выше 1,5 ед., увеличилось число госпитализаций и вызовов врача на дом.

«Все признаки сегодня указывают на то, что нас ждет не просто новая волна коронавируса, а вертикальный подъем заболеваемости. По поручению президента мы усилили подготовку медучреждений Петербурга к резкому росту нагрузок. Мобилизуем силы и средства», — отметил губернатор.

Беглов дал поручение готовиться к увеличению объемов тестирования на ковид и КТ-исследований, будут сформированы дополнительные бригады скорой помощи. Продолжится кампания по вакцинации населения от коронавируса.

«Также дал поручение правительству Петербурга прорабатывать варианты действий на случай взрывного роста заболеваемости, включая сокращение социальной активности и зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Понадобятся или нет более строгие меры, зависит прежде всего от соблюдения действующих ограничений», — подчеркнул губернатор.

Говоря о системе контроля QR-кодов в Петербурге, Беглов заявил о необходимости выполнения действующих со 2 января 2022 года правил. «Разногласия по этому вопросу считаю неприемлемыми», — сказал градоначальник.

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