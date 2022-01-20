Салехард, , 13:46 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом, семь из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 20 января сообщает региональный оперштаб.

Вакцина от коронавируса Gov39.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 101.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 220 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 20 января подтвердили 63 373 случая заражения коронавирусом, вылечились 59 790 человек, скончались 974 ямальца (один пациент за минувшие сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале снизилось число суточных заражений коронавирусом