Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Ульяновской области резко выросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из сведений управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным данным, в регионе 19 января официально выявлено 174 носителя коронавируса. Это на 16 случаев больше, чем было 18 января — таким образом, за последние сутки рост заболеваемости произошёл на 10,13%.

Также за последние в области увеличилось количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением: с 6237 до 6429.

Всего в Ульяновской области сделано 1 666 467 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области прививку от ковида сделали свыше 638 тыс. жителей (80,4% от плана), ревакцинированы 94 тыс. человек.