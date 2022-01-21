Хабаровск, , 05:31 — REGNUM В Хабаровске выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов 21 января сообщает в своём Telegram-канале.

Коронавирус

Евгений Никонов «В Хабаровске выявлен первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванный штаммом «Омикрон».

В настоящее время заболевший COVID-19 житель Хабаровска находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как среднее.

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Напомним, власти региона к началу следующего месяца ожидают роста числа больных COVID-19 до трёх тысяч в сутки, в связи с чем в медучреждениях ускоренно увеличивают специализированный коечный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 550 тысяч жителей.

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