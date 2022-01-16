Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали 80-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 71 года до 93 лет. Все пациенты, не справившиеся с COVID-19, страдали хроническими заболеваниями.

Всего в Ростовской области подтверждено 9 880 случаев смерти от COVID-19.

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