Москва, , 11:11 — REGNUM В случае прохождения повторной ревакцинации от COVID-19, то есть делая прививку в третий раз, лучше использовать препарат «Спутник Лайт», однако лицам в возрасте старше 65 лет рекомендуется применять вакцину «Спутник V». Об этом 15 января заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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«Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», — приводит его слова РИА Новости.

Также Гинцбург добавил, что привитые вакцинами «Спутник», по его мнению, вероятнее всего не заразятся штаммом коронавируса «Омикрон» и могут не узнать о том, что они перенесли заболевание до того момента, пока не сдадут тест на антитела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 23 820 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.