Якутск, , 09:55 — REGNUM Единый номер для обращения к врачам в Якутии по вопросам COVID-19 не справляется с потоком звонков и работает с неполадками. Проблемы обещают решить в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 января в пресс-службе правительства региона.

Оператор колл-центра Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам заместителя руководителя министерства инноваций региона Петра Николаева, нужно увеличивать количество операторов в кол-центре для того, чтобы люди имели возможность оперативно вызвать врача. Пока справочная работает разрозненно и операторы находятся в разных зданиях. Руководству региона предстоит объединить их в единый кол-центр.

«Сегодня фиксируются недозвоны по номеру 122. Это связано с большим количеством вызовов. Меры приняты. В течение трех часов ситуация будет исправлена», — заверил Пётр Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии стали чаще звонить в кол-центры поликлиник. В связи с этим с 18 января все поликлиники Якутска перевели на единую линию по номеру 122. Кол-центр специализируется на приёме звонков по вопросам коронавирусной инфекции.