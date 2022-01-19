Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM В Санкт-Петербурге четырёхмесячного малыша, заболевшего COVID-19, госпитализировали в больницу с 25%-ным поражением легких. Об этом 19 января сообщил курирующий здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

По словам чиновника, в последнее время участились случаи заражения детей коронавирусной инфекцией, а с приходом нового штамма «Омикрон», несовершеннолетние стали еще больше пополнять суточную статистику заболевших.

«Болеют дети, в том числе совсем маленькие, накануне был госпитализирован ребенок четырех месяцев от роду с поражением 25% лёгочной ткани», — сказал Эргашев.

Читайте ранее в этом сюжете: Все школьные мероприятия отменят в Петербурге из-за «Омикрона»