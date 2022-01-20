Симферополь, , 11:34 — REGNUM В Республике Крым подтвержден 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 января. Накануне, 19 января, сообщалось о 199 новых заразившихся жителях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки лаборатории Крыма проверили на коронавирус 6 891 человек.

Всего на территории Крыма с начала пандемии подтверждено 129 015 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 120 415 пациентов, в том числе за сутки выписаны 220 человек.

В регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались в общей сложности 4 616 пациентов, за последние сутки официально подтверждено десять новых летальных исходов.