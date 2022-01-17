Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 78 592.

Тесты на коронавирус Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 124 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 17 января, число контактных лиц в республике составляет 5490 человек. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 73 621 пациент, в том числе 122 за последние сутки.