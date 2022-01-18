Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В Ростовской области в случае ухудшения эпидемической обстановки будет задействовано два обсерватора и мельцеровские боксы. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Койки в госпитале «Ленэкспо» Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Для пациентов, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», в шести инфекционных госпиталях подготовлено 49 мельцеровских боксов, два обсерватора на 80 мест. Один обсерватор, рассчитанный на 30 пациентов, находится в резерве.

В настоящее время в Ростовской области открыто 25 моногоспиталей вместимостью более 3 тыс. пациентов. Коечный фонд заполнен на 66,2%.

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