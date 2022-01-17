Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки в коронавирусные стационары госпитализировано 67 заболевших COVID-19. Об этом 17 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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За минувшее воскресенье, 16 января, в Ленобласти выявлено 290 инфицированных коронавирусом, что на восемь носителей больше, чем за прошедшую субботу. Наибольшее число положительных тестов на ковид получили жители крупных населенных пунктов, таких как Всеволожск (22), Гатчина (21), Кириши (18), Тихвин (14), Волосово и Мурино (по 10).

Как уточнили ИА REGNUM в комздраве Ленобласти, в настоящий момент в регионе развернуто 1889 ковидных коек, из них 479 коек (25,36%) свободны. За минувшие сутки были госпитализированы 67 пациентов с COVID-19. Всего в больницах от ковида проходят лечение 1410 человек, в том числе 38 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 105 913 человек. Из них выздоровели 97 146 человек, в том числе 451 человек из ранее инфицированных был выписан с больничного за последние сутки. Умерло от осложнений, вызванных ковидом, 3087 заболевших, в том числе два летальных исхода были зарегистрированы 16 января, что на три смерти меньше, чем накануне днем.

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