Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист СССР Олег Басилашвили вновь получил положительный результат теста на коронавирус. Он рассказал об этом 20 января.

Олег Басилашвили Irtolstaya

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

«Я уже болел, привит. Вот обнаружили второй раз. Я бы вообще об этом не говорил, но одна съемочная команда хотела приехать фильм снять. Я им сказал, что ко мне нельзя», — приводит его слова телеканал RT.

Также Басилашвили уточнил, что заболевание протекает у него в бессимптомной форме и потому и у него самого, и у его близких хорошее самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января минувшего года Олега Басилашвили уже госпитализировали с SARS-CoV-2 в одну из больниц Санкт-Петербурга и выписали через неделю для прохождения лечения дома.