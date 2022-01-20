Тверь, , 16:11 — REGNUM Ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру «122» в городе Твери посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Центр «122» в Твери за год принял 333 тыс. обращений Пресс-служба правительства Тверской области

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Губернатор провёл совещание с руководством областного министерства здравоохранения, а также дал ряд поручений по совершенствованию организации работы ситуационно-аналитического центра.

Линия на номере «122» в Тверской области работает круглосуточно, и помогает снизить нагрузку на учреждения первичного звена здравоохранения. Жители региона могут получить справочную информацию о работе медицинских организаций, врачебную консультацию, вызвать на дом участкового врача, записаться на приём в центры амбулаторной помощи или к врачу с учётом прикрепления к поликлинике, а также на вакцинацию.

В настоящее время в центре работает 38 специалистов, в случае увеличения количества поступающих звонков штат диспетчеров будет расширен.

В 2021 году в ситуационно-аналитический центр Тверской области поступило более 333 тысяч обращений от граждан, а с начала 2022 года здесь уже приняли более 10 тыс. звонков. В среднем в сутки операторы принимают 1,1 тыс. звонков, основная масса вопросов связана с предоставлением справочной информации, проведением вакцинации или ревакцинации от коронавируса, записью на приём в ЦАПы.

Центр «122» в Твери за год принял 333 тыс. обращений Пресс-служба правительства Тверской области

Вопросы, связанные с работой региональных служб «122» поднимались 18 января в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. В ходе совещания подчеркивалось, что к работе на горячей линии «122» могут привлекаться студенты медицинских вузов и колледжей.

В Твери эта мера уже реализуется, помощь операторам ситуационно-аналитического центра на постоянной основе оказывают волонтеры-медики.