Вологда, , 21:54 — REGNUM В Вологодской области у группы рабочих из Узбекистана и Таджикистана выявили коронавирус, сообщает шекснинская районная газета «Звезда».

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В числе инфицированных — 32 человека, прибывших в регион для прокладки трубопровода. Рабочие размещены на одной из турбаз региона. Сегодня, 20 января, туда нанесли визит медработники, представители миграционной службы и полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, на Вологодчине официально штамм «Омикрон» подтвержден у двух человек.