Вологда, , 16:48 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников призвал работодателей региона перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

Олег Кувшинников на строительной площадке Архангельского моста © Пресс-служба губернатора Вологодской области

«Прошу вас максимально внимательно отнестись к текущей ситуации и своим работникам. Особенность штамма «Омикрон» в его крайней заразности», а это значит, что один заболевший в организации, где не соблюдаются противоэпидемиологические меры, может привести к остановке всего предприятия, — заявил глава региона. — Необходимо минимизировать контакты между сотрудниками. Настоятельно рекомендую работодателям организовать сквозную термометрию и как минимум 30% работников перевести на дистанционную работу».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области выявлен второй случай заражения штаммом «Омикрон».