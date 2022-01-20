Кемерово, , 07:11 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 20 января, за минувшие сутки выявили 302 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 298 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За это же время 316 пациентов выздоровели, семеро скончались. Медицинскую помощь получают 5923 пациента с коронавирусом, в стационарах и на домашнем карантине находится 7015 человек.

Всего в регионе выявлено 90 420 случаев заражения коронавирусом, 82 680 человек выздоровели, 1817 пациентов скончались.