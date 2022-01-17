Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ крещенских купелей не будет. Решение принято региональным оперштабом в связи с выявлением первых носителей штамма «Омикрон» и ожидающимся ростом заболеваемости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Крещенские купания Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию – трансляция»

При этом в районах крещенские купания не отменены. Купели будут организованы в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности, а также с учётом профилактических мер.

«В местах организации купелей будут отсутствовать теплые палатки в целях предотвращения скопления людей в одном месте. Места санкционированных купелей в районах в настоящее время утверждаются», — отметили в правительстве.

По предварительной информации, окунуться в воду жители смогут в Прибайкальском, Селенгинском, Тункинском районах, а также в городе Северобайкальск.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 января в республике выявлено четыре случая заражения новым штаммом «Омикрон». В числе заразившихся трое взрослых и 15-летний подросток.

Читайте ранее в этом сюжете: «Омикрон» прибыл в Бурятию