Чита, , 07:28 — REGNUM Рост заболеваемости COVID-19 вынудил власти Забайкалья продлить действующие ограничения до 12 февраля включительно. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главного санитарного врача Светланы Лапы, за две недели в крае рост заболеваемости COVID-19 составил 10%.

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«Время работы кафе и ресторанов — до 23 часов. При проведении банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов разрешается работать до часу ночи при условии уведомления органов Роспотребнадзора не ранее чем за два календарных дня. При этом работать во время таких мероприятий должны штатные, вакцинированные сотрудники заведений. Вакцинированными должны быть и гости», — сообщили в региональном оперштабе по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Также в кафе и ресторанах должна быть организована дистанция между столиками (1,5−2 метра), в здание нельзя запускать более 70% посетителей. А в случае несовершеннолетних (до 18 лет), не более 50%. Необходимо соблюдать все санитарные нормы.

«Нужно обеспечить видеонаблюдение с предоставлением доступа проверяющим, либо доступа проверяющих в помещения, где проводится банкет. А также наличие утвержденного руководителем точки общественного питания порядка проверки у посетителей сертификата, либо QR-кода, либо справки медицинской организации», — говорится в сообщении оперштаба.

В Забайкалье продлены ограничения в отношении деятельности ночных клубов, кальянных, детских лагерей дневного пребывания, очных репетиций групповых и индивидуальных занятий творческими коллективами. Разрешено заниматься только дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 14 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 499 (+129 за минувшие сутки).

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